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Болсонару заявил, что вернется в Бразилию 30 марта

Фото: экспрезидент Бразилии Жаир Болсонару (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Сбежавший в США бывший президент Бразилии Жаир Болсонару планирует вернуться на родину 30 марта.

Об этом сообщила в пятницу его пресс-служба, передает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Согласно их информации, Болсонару прилетит в Бразилию в 7:30 утра.

"Я вернусь к нормальной жизни, буду работать в Либеральной партии, путешествовать по Бразилии и заниматься политикой", - сказал Болсонару.

Напомним, 8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонараворвались в Конгресс . Тогда новый президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации.

ПозжеБолсонару попал под следствие. По данным Генеральной прокуратуры, экспрезидент ставил под сомнение результаты выборов, чем подстрекал народ к беспорядкам.

После этого Болсонар уехал в Соединенные Штаты Америки.

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