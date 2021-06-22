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Великому Бар'єрному рифу загрожує небезпека через зміни клімату

Автор: Анастасія Рокитна

Наслідки глобального потепління може відчути і Великий Бар'єрний риф. В ЮНЕСКО вважають, що цій екосистемі загрожує небезпека.

Про це повідомляє BBC.

В організації кажуть, що Великий Бар'єрний риф повинен бути внесений до списку Всесвітньої спадщини, якій загрожує небезпека. Це питання має бути вирішене на засіданні ЮНЕСКО в Китаї на наступному місяці.

Австралію, у свою чергу, закликають посилити заходи з протидії глобальному потеплінню. Риф знаходиться біля цієї країни.

Пропозиція ЮНЕСКО викликала обурення у представників туристичної галузі, які побоюються негативного впливу на цю сферу в разі внесення рифу в список.

Великий Бар'єрний риф, що тягнеться на 2,3 тисячі кілометрів уздовж північно-східного узбережжя Австралії, потрапив до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1981 році. Після того як в 2017 році ЮНЕСКО вперше підняла питання про загрозу для цього об'єкта.

Нагадаємо, в ООН заявили, що посуха може стати наступною пандемією.

Зазначимо, глобальне потепління вже торкнулося і української держави. Україна переходить в зону надвисоких температур і погодних катаклізмів.

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глобальное потеплениеАвстралия