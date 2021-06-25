Більшість жителів півдня і сходу України не вважає її незалежною, - опитування
Більшість жителів південних і східних регіонів України не вважають її незалежною державою. У масштабі всієї країни в незалежності впевнені трохи більше половини українців.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
Напередодні Дня Конституції українців запитали про те, наскільки реалізовані основні принципи Конституції, яка визначає Україну як суверенну, незалежну, демократичну, соціальну і правову державу.
Згідно з результатами опитування, 67% українців вважають, що Україна є суверенною державою (негативну відповідь дали 26%), незалежною називають її 56% респондентів (не вважають незалежною - 39,5%). 60% опитаних дотримуються думки, що Україна є демократичною державою (негативну відповідь дали 33%).
Якщо суверенною державою Україну вважають більшість жителів усіх регіонів - від 83% на Заході країни до 50% - на Сході, то незалежною - більшість жителів тільки Західного і Центрального регіонів (відповідно 80% і 58%). Більшість жителів Південного і Східного регіонів (відповідно 58% і 56%) її такою не вважають.
При цьому за всіма показниками краще оцінюється реалізація конституційних принципів жителями Західного регіону, найгірше - жителями Східного і Південного регіонів. Чим молодші респонденти, тим краще вони оцінюють реалізацію конституційних принципів.
Дослідження провели з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та ОРДЛО. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, раніше за результатами іншого опитування Центру Разумкова повідомлялося, що 61% українців вважає, що Крим має бути автономною республікою у складі України як до 2014 року. А спеціальний статус окремих районів Донбасу підтримують тільки 10% українців.