Більшість українців виступають проти обов’язкової вакцинації від COVID-19

Наприкінці серпня 2021 року українці не підтримують запровадження обов’язкової вакцинації від COVID-19 для всіх повнолітніх громадян. За виступають трохи більше 23,4% опитаних, проти - 51,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду " Демократичні ініціативи".

Водночас, коли мова йде про медичних працівників, то більше половини (50,3%) опитаних все ж виступають за обов’язковість вакцинації для цієї професійної групи. Ще 42,1% виступають за обов’язкову вакцинацію працівників освіти і 39,6% - для військовослужбовців та правоохоронців.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології впродовж 14-24 серпня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.