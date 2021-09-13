Большинство украинцев выступают против обязательной вакцинации от COVID-19

В конце августа 2021 года украинцы не поддерживают введение обязательной вакцинации от COVID-19 для всех совершеннолетних граждан. За выступают чуть больше 23,4% опрошенных, против - 51,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда " Демократические инициативы".

В то же время, когда речь идет о медицинских работниках, то более половины (50,3%) опрошенных все же выступают за обязательность вакцинации для этой профессиональной группы. Еще 42,1% выступают за обязательную вакцинацию работников образования и 39,6% - для военнослужащих и правоохранителей.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.