Більшість українців взагалі не читає книг

Наприкінці 2019 року більшість українців (57%) практично не читає книг. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, до числа людей, які більш або менш регулярно читають книги, відносять себе 43% респондентів.

При цьому схильність українців до читання книг в певній мірі залежить від статі, віку та рівня освіти. Так, серед жінок читачів книг можна зустріти кілька частіше, ніж серед чоловіків (відповідно, 47% проти 38%).

У віковому плані читачами книг найчастіше є молодь від 18-ти до 30-ти років (51%), а рідше за все - особи передпенсійного та пенсійного віку (39%).

Нарешті, серед осіб, які мають вищу освіту, питома вага читачів книг помітно вище, ніж серед тих, хто має середню або неповну середню освіту (відповідно 56% проти 30%).

Опитування проводилося в період з 7 по 18 листопада 2019 року серед 1805 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного у вересні 2018 року, більшість дорослих жителів України (60%) протягом останнього року не прочитали жодної книги (електронної або друкованої) і не відвідували ні бібліотеки, ні книжковий магазин.

При цьому за даними опитування Research & Branding Group, на початку 2019 року більше половини власників смартфонів в Україні вже не можуть уявити своє життя без цього гаджета (57%), тоді як 39% все ще змогли б обходитися без смартфона.