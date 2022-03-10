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Більшість українців впевнені, що жителі Росії підтримують війну

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Україна, Четвер 10 березня 2022 11:25
Більшість українців впевнені, що жителі Росії підтримують війну Фото: Більшість росіян підтримують війну, впевнені українц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Впевнені, що більшість росіян підтримують війну проти України, 40% українців. Ще чверть опитаних вважають, що на території Росії кожен другий підтримує війну, і чверть думають, що прихильники війни там в меншості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Більшість українців впевнені, що жителі Росії підтримують війну

За даними опитування, 42% вважають, що про відновлення дружніх стосунків українців з росіянами взагалі не може бути мови. 22% думають, що це можливо за 20-30 років після війни, 18% - що за 10-15 років, і лише 12% вважать відновлення дружби можливим за пару років після війни.

Більшість українців впевнені, що жителі Росії підтримують війну

Опитування проведене 8-9 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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