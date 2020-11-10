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Більшість українців проти загального декларування доходів

Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (54%) не підтримують запровадження загального декларування доходів для всіх категорій громадян з обов’язковою подачею щорічної податкової декларації. Підтримують таку ініціативу 38% громадян.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 51% українців також проти запровадження одноразового декларування (за ставкою 9-10%) громадянами наявного у них майна та коштів, з якого не сплачено податки. Підтримують податкову амністію 26% громадян.

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Опитані не сприйняли такі ініціативи, як додаткові податки при покупці смартфонів, телевізорів, планшетів з метою підвищення відрахування авторам пісень, музики, фільмів та іншої інтелектуальної продукції. Виступають за 18%, проти - 63%.

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 29 жовтня - 2 листопада 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.. Метод особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, до реєстрації у Верховній раді України готують законопроект про податкову амністію. Очікується, що базова ставка складе 5%.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку листопада 2020 року дві третини громадян (65,5%) вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі.

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