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Більшість українців віддають перевагу традиційним друкованим книгам

Новини » Суспільство     03.01.2020 - 17:48
Більшість українців віддають перевагу традиційним друкованим книгам
Фото: бібліотека (kmu.gov.ua)

Молодь поступово переходить на електронні книги

Наприкінці 2019 року більшість українських читачів (74%) як і раніше віддає перевагу друкованим книгам. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, істотно рідше українці віддають перевагу електронним книгам (21%) і зовсім рідко - аудіокнигам (4%).

Більшість українців віддають перевагу традиційним друкованим книгам

rb.com.ua

Серед українців у віці від 40 років і старше питома вага тих, хто віддають перевагу друкованим книгам, становить від 80% і вище, в той час як серед молодшої частини читачів "традиціоналісти" зустрічаються значно рідше - від 60% і менше.

У той же час серед осіб молодше 40 років перевага електронним книгам фіксувалися більш, ніж удвічі частіше порівняно з представниками старших вікових груп (приблизно 35% проти 15%).

Серед читачів з вищою освітою перевага електронним книгам зустрічається частіше, ніж серед читачів з більш низьким освітнім рівнем (відповідно, 28% проти приблизно 15%), тоді як перевага друкованим книгам частіше фіксувалися серед тих, хто мають середню і середню спеціальну освіту (відповідно 79% і 81% проти 66%).

Опитування проводилося в період з 7 по 18 листопада 2019 року серед 1805 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, в кінці 2019 року більшість українців (57%) практично не читає книг.

За даними на осінь 2019 року середньостатистичний читач України прочитує за рік приблизно 9 книг.

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