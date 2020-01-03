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Українці назвали свої літературні уподобання

Новини » Суспільство     03.01.2020 - 13:11
Українці назвали свої літературні уподобання
Фото: бібліотека (kmu.gov.ua)

Популярність жанрів залежить від віку і статі читачів

Наприкінці 2019 року найбільш популярними літературними жанрами серед читачів України є детективи (41%), історичні твори (36%) і любовні романи (27%). Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Далі за популярністю йдуть:

  • Наукова література - 18%
  • Будь-які твори класиків - 16%
  • Наукова фантастика - 15%
  • Науково-популярні - 12%
  • Фентезі - 11%
  • Гумор і сатира - 11%
  • Військові романи - 9%
  • Мемуари / автобіографії та біографії - 9%
  • Поезія /вірші - 9%
  • Казки - 7%
  • Трилери - 7%

Українці назвали свої літературні уподобання

Слід, однак, відзначити, що в певній мірі ієрархія читацьких уподобань залежить також від таких характеристик, як їх стать, вік, рівень освіти. При цьому простежуються наступні особливості читацьких смаків:

  • чоловіки значимо частіше жінок віддають перевагу таким жанрам, як наукова фантастика (20% проти 12%), науково-популярна література (16% проти 9%) і фентезі (14% проти 9%); жінки, у свою чергу, частіше воліють твори в жанрах любовного роману (42% проти 6%), класика (20% проти 11%) і казки (10% проти 2%);
  • молодь у віці до 29 років частіше читачів інших вікових груп воліє твори в жанрах фентезі (23%) і трилер (11%), в той час як найбільш вікова частина читачів частіше воліє історичні твори (46%) і військові романи (15%);
  • читачі з вищою освітою частіше, ніж інші, віддають перевагу наукову літературу (25%), класику (21%), науково-популярні книги (15%), гумор (14%) і поезію (12%).

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного у вересні 2018 року, більшість дорослих жителів України (60%) протягом останнього року не прочитали жодної книги (електронній або друкованій) і не відвідували ні бібліотеки, ні книжковий магазин.

При цьому за даними опитування Research & Branding Group, в кінці 2019 року більшість українців (57%) практично не читає книг.

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