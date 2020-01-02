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Українці назвали кількість прочитаних книг за рік

Новини » Суспільство     02.01.2020 - 17:45
Українці назвали кількість прочитаних книг за рік
Фото: бібліотека (kmu.gov.ua)

Найбільше читають літні й молоді українці

За даними на осінь 2019 року середньостатистичний читач України прочитує за рік приблизно 9 книг. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як зазначають соціологи, цей показник на статистично значущому рівні перевищує аналогічний показник 2017 року (приблизно 7 книг).

Українці назвали кількість прочитаних книг за рік

У середньому найбільше книг прочитують найбільш похилого віку (від 60 років і старше) і найбільш молоді (18-29 років) читачі України (відповідно 10,7 і 9,8 книг). У регіональному розрізі більш читаючими є Центр і Південь України (відповідно, 10,8 і 9,7 книг в середньому), а читаючими - Захід і Схід країни (відповідно, на 6,8 і 8,0 книжок у середньому).

Українці назвали кількість прочитаних книг за рік

Якщо охарактеризувати регулярність, з якою читачі звертаються до читання книг, то виявиться, що серед них склалося кілька груп, кожній з яких притаманна своя частота читання. В цілому регулярність читання у всіх цих групах лежить в межах від "практично кожен день" до "рідше, ніж раз на рік". Найбільш численними серед них є групи читачів, які читають книги "кілька разів на місяць" (31%) і "декілька разів на тиждень" (24%). Слід зазначити, що майже троє з чотирьох читачів (72%) читають книги з частотою від "практичний кожен день" до "кілька разів на місяць".

Українці назвали кількість прочитаних книг за рік

Опитування проводилося в період з 7 по 18 листопада 2019 року серед 1805 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного у вересні 2018 року, більшість дорослих жителів України (60%) протягом останнього року не прочитали жодної книги (електронній або друкованій) і не відвідували ні бібліотеки, ні книжковий магазин.

При цьому за даними опитування Research & Branding Group, в кінці 2019 року більшість українців (57%) практично не читає книг.

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