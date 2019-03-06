Більшість українців підтримують спрощене оподаткування для малого бізнесу

Ілюстративне фото (УНІАН)

Українці добре ставляться до дрібним підприємцям

Більшість українців (57%) вважають, що потрібно залишити спрощену систему податків, оскільки вона стимулює розвиток бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, лише 19% підтримують ліквідацію такої податкової системи, адже вона дозволяє уникати сплати податків. Чверть опитаних не змогли сформувати свою думку на цей рахунок.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 19-28 лютого 2019 року серед 2500 респондентів. Метод - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 лютого 2019 року на обліку в Україні було 1 778 тис. фізичних осіб підприємців (ФОП), з них 1 252 тис. платників єдиного податку.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже 40% українців хотіли б мати власну справу, ще 10% вже є власниками свого бізнесу. За даними опитування, дві третини опитаних схильні вважати, що держава заважає діяльності малого і середнього бізнесу в Україні. Лише 7% вважають, що влада сприяє розвитку підприємництва, і 14% - що вона поки не втручається у діяльність підприємців.