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Більшість українців підтримують спрощене оподаткування для малого бізнесу

Новини » Економіка    06.03.2019 - 14:42
Більшість українців підтримують спрощене оподаткування для малого бізнесу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Українці добре ставляться до дрібним підприємцям

Більшість українців (57%) вважають, що потрібно залишити спрощену систему податків, оскільки вона стимулює розвиток бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, лише 19% підтримують ліквідацію такої податкової системи, адже вона дозволяє уникати сплати податків. Чверть опитаних не змогли сформувати свою думку на цей рахунок.

Більшість українців підтримують спрощене оподаткування для малого бізнесу

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 19-28 лютого 2019 року серед 2500 респондентів. Метод - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 лютого 2019 року на обліку в Україні було 1 778 тис. фізичних осіб підприємців (ФОП), з них 1 252 тис. платників єдиного податку.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже 40% українців хотіли б мати власну справу, ще 10% вже є власниками свого бізнесу. За даними опитування, дві третини опитаних схильні вважати, що держава заважає діяльності малого і середнього бізнесу в Україні. Лише 7% вважають, що влада сприяє розвитку підприємництва, і 14% - що вона поки не втручається у діяльність підприємців.

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