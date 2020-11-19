Більшість українців схвалюють штрафи за відсутність маски в громадських місцях

У середині листопада 2020 року 75% українців підтримують введення штрафів за перебування в громадських місцях та транспорті без масок. Виступають проти 24% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 83% опитаних заявили, що часто одягають захисну маску, 14% - іноді або рідко, 3% - майже ніколи.

Часто дезінфікують руки 70% респондентів, 23% - іноді або рідко, 6% - майже ніколи.

Тільки 14% часто використовують захисні рукавиці, 33% - іноді або рідко, 53% - майже ніколи. У порівнянні з березнем, часте користування масками значно зросла (з 58 до 83%), а захисними рукавицями - суттєво знизилось (з 38% до 14%).

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 15-17 листопада 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", думки українців щодо рішення уряду вести карантин вихідного дня розділилися порівну. Половина опитаних (49%) підтримують, стільки ж проти.

Нагадаємо, Кабмін ввів в Україні карантин вихідного дня до кінця листопада 2020 року. Крім того, уряд зобов'язав українців перебувати на вулиці з документами.