Більшість українців негативно оцінюють дії влади у ключових питаннях

Наприкінці лютого 2020 року більшість українців вважають, що президент Володимир Зеленський, Кабінет міністрів, Верховна рада, правоохоронні органи не справляються з ключовими питаннями. Про це свідчать дані опитування КМІС.

В оцінці успішності влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі відбулося погіршення порівняно з груднем: тільки 25% опитаних думають, що влада успішна (у грудні було 40%), а 70% - що не успішна (у грудні було 50%).

Боротьба з корупцією на вищих щаблях владі неуспішна: так думають 83% учасників дослідження (у грудні було 76%), бачать успіх 12% (у грудні було 17%).

Більшість українців не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ: так вважають 80% у лютому (у грудні було 71%), відзначають успіх тільки 11% (у грудні було 17%).

Крім того, 80% респондентів не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ, 14% - бачать. У порівнянні з груднем оцінки стали гіршими.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 21 по 25 лютого методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) по в всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (46%) стверджують, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, наприкінці лютого 2020 року до президента України Володимира Зеленського позитивно ставляться 47% українців, негативно - 24%.