Дві третини українців бажають змінити Конституцію

Більшість громадян України (67%) вважають, що Конституцію необхідно змінювати. Про це свідчать опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи та Центром Разумкова.

Зокрема 35% вважають зміну Конституцію нагальним питанням (у 2015 році - 28%), яке необхідно вирішувати негайно, а 32% (39% у 2015 році) певні, що такі зміни потрібні, але не зараз, а лише після стабілізації ситуації в країні. Лише 12% не бачать потреби в зміні Конституції, а 20% не сформували певної думки.

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У разі ухвалення нової Конституції найкращим способом її затвердження громадяни вважають Всеукраїнський референдум (41%), ще 24% ладні довірити цю справу спеціально обраному для цього органу, а 19% - Верховній раді.

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У 2019 році зросла довіра до Конституційного суду: з 10% у 2015 році до 22%. Проте більшість громадян (56%) і зараз Конституційному суду не довіряє, хоча ця недовіра й менша, ніж у 2015 р. (68%).

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Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року серед 2017 респондентів для проекту Центру політико-правових реформ. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Для порівняння наводяться результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології з 15 по 25 грудня 2015 року.

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи та Центром Разумкова, майже половина громадян України (47%) взагалі не читали текст Конституції. Майже половина опитаних (46%) знає, що, згідно Конституції, носієм суверенітету і джерелом влади в країні є народ України, тоді як 34% вважає, що таким суб'єктом є президент.