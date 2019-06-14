Більшість українців за дострокові вибори при будь-якому рішенні КСУ

Дві третини українців (63%) вважають, що дострокові парламентські вибори повинні пройти 21 липня при будь-якому рішенні Конституційного суду. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-12 червня.

При цьому 20% респондентів вважають, що вибори повинні пройти в жовтні, якщо Конституційний суд визнає указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради неконституційним.

При цьому 58% опитаних вважають, що указ Зеленського про розпуск парламенту відповідає як Конституції, так і настроям громадян. 20% - вважають, що він не відповідає Основному закону, але відповідає настроям громадськості, 6% вважають його незаконним і таким, що не відповідає суспільним очікуванням.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 8-12 червня 2019 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка вибірки - 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня. На даний час указ про розпуск парламенту розглядає Конституційний суд.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-9 червня, якби дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні в найближчу неділю, у голосуванні готові були взяти участь близько 84% громадян. За даними опитування, у Верховну раду проходять п'ять партій.