ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Більшість пожеж у турецькій Антальї локалізували

Новость на русском →
Субота 07 серпня 2021 11:13
Більшість пожеж у турецькій Антальї локалізували Фото: в Антальї локалізували майже всі пожежі (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Більшість лісових пожеж у провінції Анталья на півдні Туреччини локалізовані. Виняток становить лише район Ібраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу також оголосив, що низка країн допомагає в гасінні пожеж.

Зараз до Туреччини прямує чергова група пожежників з Азербайджану - 40 пожежних машин і 162 співробітника МНС.

"Крім того, за дорученням президента (Азербайджану) Ільхама Алієва 200 пожежників сьогодні ввечері будуть доставлені літаком в район Даламан", - зазначив Чавушоглу.

Міністр додав, що Казахстан направить Туреччині для боротьби з лісовими пожежами 2 вертольоти і 16 пожежників.

"Раніше ми повідомляли, що одна з турецьких компаній орендувала в Ізраїлю 2 літаки. Ці літаки вже приземлилися в Даламані. Надійшла інформація, що в понеділок до Туреччини прибудуть два вертольоти з США", - розповів Чавушоглу.

Раніше повідомлялося, що гасити масштабні лісові пожежі в Туреччині допомагають два пожежні літаки ДСНС України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Пожежа
NEWS
Хижняк, домінувавши по ходу бою, програв нокаутом і упустив "золото" Олімпіади
Хижняк, домінувавши по ходу бою, програв нокаутом і упустив "золото" Олімпіади
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація