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Більшість областей України накриє туман

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 09:28
Більшість областей України накриє туман Фото: Україну накриють тумани (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. Тумани накриють частину областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні на більшій частині території країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та області 5 листопада туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, сьогодні на заході країни очікуються дощі протягом доби, на решті територій - без опадів.

Зазначимо, в Україну йде різке похолодання з дощами. Погіршення погоди очікується на наступному тижні.

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