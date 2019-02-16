Більшість грузинів підтримують членство країни в ЄС та НАТО

Фото: Мамука Бахтадзе (facebook.com/bakhtadzemamuka)

Курс в ЄС та НАТО підтримують 80% громадян Грузії

Щонайменше 80% громадян Грузії підтримують членство країни в Європейському союзі та НАТО. Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявив прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, питання безпеки у Чорноморському басейні має першочергове значення.

"Загроза постала перед всією євроатлантичною спільнотою. Якщо ми не створимо надійну систему безпеки в Чорноморському басейні, то не буде безпеки. Нам треба бути солідарними і об’єднати зусилля, щоб будувати спільну демократію нашого континенту", - наголосив Бахтадзе.

Крім того, Бахтадзе озвучив результати останнього з соціологічних опитувань населення стосовно курсу в Євросоюз і НАТО.

"Наш вибір полягає в тому, щоб тримати курс у ЄС і НАТО. 80% наших людей підтримують членство в ЄС і НАТО. Це не тільки політичний, а й цивілізаційний вибір. Чорноморський регіон - це першочерговий пріоритет. Грузія переймається цим питанням найбільше", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ Грузії Давид Залкаліані та Північної Македонії Нікола Димитров в рамках Мюнхенської конференції з безпеки підписали акт "Про встановлення дипломатичних та консульських відносин". Сторони привітали такий крок та висловили сподівання в подальшому розвитку відносин.