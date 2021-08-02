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Більшість днів із 30-градусною спекою: кліматологи підбили підсумки липня в Києві

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Україна, Понеділок 02 серпня 2021 12:29
Більшість днів із 30-градусною спекою: кліматологи підбили підсумки липня в Києві Фото: спека в Києві в липні встановила чотири рекорди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря в Києві у липні склала 24,6 градусів тепла. Це на 3,3 градусів вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними обсерваторії, протягом місяця встановлено чотири температурних рекорди. Зафіксовано 17 днів з максимальною температурою повітря вище 30 градусів тепла.

Найхолодніше у столиці було 23 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 15,0 градусів тепла, а найспекотніше - 29 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 32,6 градусів тепла.

Опадів у липні на проспекті Науки 37 випало 63 мм, або 93% кліматичної норми.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря червня в Києві склала 21,3 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми. З 23 по 26 червня було побито 10 температурних рекордів.

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