Більшість днів із 30-градусною спекою: кліматологи підбили підсумки липня в Києві
Середньомісячна температура повітря в Києві у липні склала 24,6 градусів тепла. Це на 3,3 градусів вище за кліматичну норму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
За даними обсерваторії, протягом місяця встановлено чотири температурних рекорди. Зафіксовано 17 днів з максимальною температурою повітря вище 30 градусів тепла.
Найхолодніше у столиці було 23 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 15,0 градусів тепла, а найспекотніше - 29 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 32,6 градусів тепла.
Опадів у липні на проспекті Науки 37 випало 63 мм, або 93% кліматичної норми.
Нагадаємо, середньомісячна температура повітря червня в Києві склала 21,3 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми. З 23 по 26 червня було побито 10 температурних рекордів.