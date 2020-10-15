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В більшості регіонів "червоної зони" не зупинятимуть громадський транспорт

Автор: Андрій Козловський

В більшості адміністративних територій, які потрапили в "червону зону" карантину, не будуть зупиняти громадський транспорт. Також в деяких регіонах не будуть зупиняти роботу заклади торгівлі.

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Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"В більшості адміністративних територій, які я озвучив, було прийнято рішення не зупиняти громадський транспорт. В деяких адмінтериторіях будуть працювати дитячі садочки", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оновили карантинні зони епідемічної ситуації в регіонах.

Також повідомлялось, що за підсумками оновлення карантинних зон, Київ на ще два тижні буде в "помаранчевій зоні".

Крім того, за добу в Україні коронавірусом захворіли ще 5062 осіб. Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській, Донецькій областях і в Києві.

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