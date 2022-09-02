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У більшості областей дощі: прогноз погоди на завтра

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Київ, П'ятниця 02 вересня 2022 14:30
У більшості областей дощі: прогноз погоди на завтра Фото: у більшості областей 3 вересня дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 3 вересня, в Україні дощитиме. Місцями очікується штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозами синоптиків, вночі у більшості західних та Вінницькій областях очікуються помірні, місцями сильні дощі.

При цьому вдень у Карпатському регіоні, центральних, більшості південних, Сумській та Харківській областях пройдуть короткочасні дощі, іноді з грозами. На
решті території країни без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Разом з тим на півдні і сході країни вдень місцями прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6 +11 градусів, а на півдні до +15. Вдень температура повітря коливатиметься від +14 до +19 градусів, а в південно-східній частині від +22 +27.

У більшості областей дощі: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У Києві та області завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +6 +11 градусів, а вдень +14 +19. При цьому в Києві вночі очікується +8 +10 градусів, а вдень +17 +19.

Нагадаємо, в кінці літа 2022 року було оновлено відразу три температурних рекорди. Температура повітря в Києві перевищила норму майже на 6 градусів.

Раніше синоптики спрогнозували погоду на осінні місяці.

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