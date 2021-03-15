Великі штрафи, арешт та конфіскація: що тепер загрожує за п'яне водіння

За його словами, якщо за перше порушення передбачався штраф 10 200 гривень та позбавлення прав на 1 рік, то тепер штраф підвищується до 17 000 гривень.

За друге порушення протягом року штраф збільшується з 20 400 до 34 000 гривень. В силі залишається позбавлення водійських прав на три роки. Додається - оплатне вилучення авто і адміністративний арешт на 10 діб.

"Адміністративний арешт - це нова санкція. І суд при прийнятті рішення з урахуванням особи порушника, з урахуванням його майнового стану та інших обставин, може визначити покарання саме у вигляді адміністративного арешту. Тому що у багатьох випадках навіть штраф у 34 000 гривень може бути недостатньо дієвим для певних категорій осіб", - зазначив Білошицький.

Що стосується оплачуваного вилучення, то за цією процедурою за рішенням суду автомобіль вилучається, продається на аукціоні, а кошти повертаються власнику.

Якщо протягом року водій в третій раз попадається на п'яному водінні, то йому загрожує штраф 51 000 гривень, позбавлення прав на 10 років і адміністративний арешт на 15 діб. Крім того, передбачена конфіскація авто.

А за вживання алкоголю або особливих лікарських засобів після порушення і до медичного огляду штраф підняли з 20 400 гривень до 34 000 гривень.