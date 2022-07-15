Щоб більше заробляти, УЗ має вирішити проблеми на прикордонних переходах, - експерт

"Підприємства різних галузей економіки, які сьогодні користуються послугами залізниці, скаржаться на значне підвищення собівартості продукції, в яку доводиться закладати витрати на логістику. Як наслідок - обсяг вантажоперевезень зменшуватиметься і надалі, а отже - будуть падати і доходи УЗ. Компанія втрачатиме ще більше грошей, і знову збільшить тарифи. І так по колу, - до повного колапсу економіки України, яка і без того вже дихає на ладан", - написав Каленков.

Він переконаний: в УЗ є інші механізми залучення коштів, адже у нинішніх умовах цей державний монополіст виконує надважливу транспортну та соціальну функцію.

"Це дозволяє їй розраховувати на фінансову підтримку від західних партнерів, або на покриття фінансових прогалин державою, яка отримує ту саму допомогу від Заходу. Мова йде приблизно про $50 млн на місяць - саме стільки складає тимчасовий дефіцит УЗ. Приватний же бізнес, на відміну від УЗ, не може не може претендувати на фінансову допомогу від держави, і виживає виключно шляхом власних коштів", - наголосив Каленков.

Також, за його словами, разом із західними партнерами УЗ має нарешті збільшити пропускну спроможність західних прикордонних переходів - з нинішніх 1,9 тис. до потенціальних 3,4 тис. вагонів на добу.

"У разі зниження тарифів та подальшої сталої тарифної політики, експортери будуть в змозі забезпечити відповідне завантаження УЗ, яке дасть їй змогу отримати більше коштів, не вдаючись до згубної практики постійного підвищення цін на перевезення. Це найоптимальніше рішення для економіки України: воно дозволить значно поліпшити фінансовий стан УЗ і зберегти українські підприємства, які серйозно потерпають від спричиненої війною кризи", - резюмував Каленков.

Як відомо, у першому півріччі експорт з України впав на 55,6%, а виторг від нього - на 23,7%. Причини - блокування портів та ускладнення логістики, через які собівартість української продукції виросла в рази. Через логістичні проблеми великі промислові підприємства скорочують або й зовсім призупиняють виробництво, та переводять тисячі працівників у вимушений простій, скорочуючи їм заробітні плати.