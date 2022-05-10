RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більше тисячі військових, багато поранених. Верещук розповіла, хто ще залишається на "Азовсталі"

Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Валерія Поліщук

На металургійному заводі "Азовсталь", який штурмують російські війська, знаходяться понад 1 тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Про це заявила віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest France.

"Більше ніж 1000 українських солдатів, включаючи сотні поранених, все ще знаходяться на обложеному російськими військами металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі на південному сході України", - заявила вона.

За її словами, вони залишаються в підземних тунелях величезного металургійного комплексу.

"Є важкопоранені, яких потрібно терміново евакуювати", - сказала віце-прем'єр.

Нагадаємо, на тлі параду до Дня Перемоги, який окупанти організували в Маріуполі, біля "Азовсталі" продовжують йти бої. Зараз російські військові намагаються перекрити всі шляхи відходу українським військовим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АзовстальІрина ВерещукВійна Росії проти України