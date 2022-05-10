Більше тисячі військових, багато поранених. Верещук розповіла, хто ще залишається на "Азовсталі"

На металургійному заводі "Азовсталь", який штурмують російські війська, знаходяться понад 1 тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.
Про це заявила віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest France.
"Більше ніж 1000 українських солдатів, включаючи сотні поранених, все ще знаходяться на обложеному російськими військами металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі на південному сході України", - заявила вона.
За її словами, вони залишаються в підземних тунелях величезного металургійного комплексу.
"Є важкопоранені, яких потрібно терміново евакуювати", - сказала віце-прем'єр.
Нагадаємо, на тлі параду до Дня Перемоги, який окупанти організували в Маріуполі, біля "Азовсталі" продовжують йти бої. Зараз російські військові намагаються перекрити всі шляхи відходу українським військовим.
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