Більше половини жителів Німеччини не підтримують ембарго на нафту і газ з Росії, - опитування
Більш ніж половина жителів Німеччини не підтримують негайне введення ембарго на нафту і газ з Росії. Німці побоюються труднощів з енергозабезпеченням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, проведене на замовлення Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Війна в Україні, пов'язане з нею зростання цін, особливо на мазут, газ і бензин, А також дискусія про те, чи можуть Німеччина і Європа обійтися без російського природного газу і нафти, підняли питання про те, як йдуть справи з енергопостачанням", - йдеться в опитуванні.
Відзначається, що німців опитували в березні поточного року. На питання про те, що в цей час викликає у них серйозну заклопотаність, 71% відповіли, що їх сильно турбує підвищення цін, а 62% висловили стурбованість тим, що енергопостачання може опинитися під загрозою.
У тому ж опитуванні 86% заявили, що побоюються труднощів з енергопостачанням в найближчі кілька років. У 2019 році цей показник становив 26%.
"Багато німців важко обтяжені високими цінами на енергоносії. З точки зору війни в Україні це означає, що явна більшість відкидає повне енергетичне ембарго", - приходить до висновку видання.
Нагадавши, Німеччина готова повністю відмовитися від російської нафти і вугілля до кінця 2022 року. Однак обійтися без газу з Росії Берлін поки не може.
Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна "Час для ембарго. Або коли Німеччина перестане купувати газ у Росії".
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