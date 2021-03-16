Більше половини українців не мають наміру робити щеплення від коронавірусу

За даними опитування, 12% респондентів мать намір зробити щеплення в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення), 16% мають намір це зробити, але пізніше, 10% мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон), 10% ще не визначилися.

Серед тих, хто не відмовляється від наміру робити щеплення від COVID-19, 52% готові робити його лише за умови, що воно буде безкоштовним, 22,5% з - поміж них готові платити за нього, а ще 5% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою, 21% не визначилися.

Ті респонденти, які не мають наміру робити щеплення, найчастіше це мотивують тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, але "якоюсь іншою" вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 45% тих, хто не має наміру робити щеплення).

Ще 27% з-поміж них мотивують свою відмову тим, що на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 10% - тим, що вже перехворіли на коронавірус, 7% мають медичні протипоказання, 3% вважають, що імовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.