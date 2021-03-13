До середини року Україна зможе вакцинувати менше 3% населення, - S&P

Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує повільну вакцинацію від коронавірусу в Україні. До середини року можна буде забезпечити менше 3% населення.

Про це йдеться в повідомленні агентства .

Як відзначили в S&P, у першій половині 2021 року Україна повинна отримати 2,3 мільйона доз - з 8 мільйонів гарантованих - через центр всесвітнього доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) Всесвітньої організації охорони здоров'я. Цього достатньо для введення двох доз на людину для 2,7% населення.

Крім того, нагадали в S&P, на даний момент влада очікує 25 мільйонів доз з різних джерел, чого достатньо для імунізації 30% населення двома дозами.

"Однак доставка вакцини, швидше за все, буде повільною", - вважають в S&P.