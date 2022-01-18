Вже більше половини населення світу щеплено, але COVID цього року не перемогти, - ВООЗ
Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що більш ніж половина населення світу повністю щеплені від коронавірусу. При цьому він зазначив, що є регіони, де вакцинація проти COVID-19 не перевищує 7%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Райана в ході сесії Всесвітнього економічного форуму, присвяченого розподілу COVID-вакцин.
"На цей момент, якщо ми подивимося на все населення світу, більш ніж половина людей отримали дві дози вакцини (проти коронавірусу - ред.), - сказав представник ВООЗ.
При цьому Райан зазначив, що в деяких регіонах показник вакцинації від коронавірусу знаходиться на дуже низькому рівні. За його словами, в Африці щеплено тільки 7% населення континенту.
Представник ВООЗ підкреслив, що без справедливого розподілу COVID-вакцин зупинити пандемію коронавірусу у світі не вийде. Райан додав, що людство не покінчить із вірусом цього року.
"Можливо ми ніколи не покінчимо з вірусом. Він став частиною екосистеми", - уточнив представник ВООЗ, додавши, що є надія зняти надзвичайну ситуацію, оголошену в 2020 році на тлі пандемії коронавірусу.
Нагадавши, в Україні готуються до нового спалаху коронавірусу через поширення штаму "Омікрон".
Відзначити, у Євросоюзі прогнозують одночасний спалах двох хвороб - коронавірусу та грипу, що отримала назву "твіндемія".