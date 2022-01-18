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Больше половины населения мира полностью привиты от коронавируса, - ВОЗ

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Женева, Вторник 18 января 2022 17:48
Больше половины населения мира полностью привиты от коронавируса, - ВОЗ Фото: директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан (скрин видео webtv.un.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что больше половины населения мира полностью привиты от коронавируса. При этом он отметил, что есть регионы, где вакцинация против COVID-19 не превышает 7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Райана в ходе сессии Всемирного экономического форума, посвященного распределению COVID-вакцин.

"На данный момент, если мы посмотрим на все население мира, больше половины людей получили две дозы вакцины (против коронавируса - ред.), - сказал представитель ВОЗ.

При этом Райан отметил, что в некоторых регионах показатель вакцинации от коронавируса находится на очень низком уровне. По его словам, в Африке привито только 7% населения континента.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что без справедливого распределения COVID-вакцин остановить пандемию коронавируса в мире не получится.

Напомним, в Украине готовятся к новой вспышке коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон".

Отметим, в Евросоюзе прогнозируют одновременную вспышку двух болезней - коронавируса и гриппа, получившей название "твиндемия".

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