Велике переселення. У Конча-Заспі та Пущі-Водиці проведуть аудит земель: кого виселять

На засіданні Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) 14 травня було піднято питання про продаж земельних ділянок і будівництво будинків в Конча-Заспі і Пущі-Водиці. РНБО доручила провести аудит цих угод.
Про це за підсумками засідання РНБО повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні ми торкнулися важливе питання - це державні землі і будинки в Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Загалом, мова йде про майже 400 гектар заповідної землі і більше ніж 100 державних будівель і дач", - сказав Зеленський.
За його словами, в кінці 2014 року, при колишньому президенті України постановою уряду був затверджений перелік осіб, які мають право на пільгове проживання. "Це, на перший погляд, виглядає непогано, але насправді - легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату незрозумілих осіб", - уточнив глава держави.
Серед таких осіб - колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, які займали високі пости при президентах Віктора Януковича і Петра Порошенка. Деяких з них Зеленський назвав поіменно:
Він підкреслив, що ці та ряд інших людей отримали договори на користування будівлями, зробили там ремонт і їм навіть відшкодували ці витрати в розмірі 50%. "Сьогодні мною поставлено завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи і Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів ", - резюмував глава держави.
Зеленський також оголосив про введення санкцій проти 111 іноземних громадян, яких вважають кримінальними авторитетами.
Відзначимо, за підсумками засідання РНБО також була прийнята стратегія розвитку кібербезпеки на наступні п'ять років.