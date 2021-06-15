Більше, ніж до пандемії: українці б'ють рекорди з відвідування Анталії

Українці за перший тиждень червня відвідали популярний турецький курорт Анталію на 50% більше, ніж за аналогічний проміжок часу в 2019 році. В місцевому аеропорту зазначають, що український ринок б'є рекорди.

Про це повідомив генеральний директор аеропорту в Анталії Більгіхан Їлмаз, передає видання Turizm Ajansı .

"З першого тижня червня спостерігаємо зростання. Ми обслужили 120 тисяч пасажирів за перші 8 днів. Ми досягли показника 22% від аналогічного у 2019 році. За цей час найбільша кількість пасажирів прибула з України - 59 тисяч. Порівняно з першим тижнем червня в 2019 році, бачимо, що український ринок зріс на 50 відсотків", - сказав Більгіхан Їлмаз, додавши, що український ринок "б’є рекорди цього року, як і в 2020 році".

Нагадаємо, український лоукостер SkyUp розширює польотну програму до Туреччини. Зокрема, авіакомпанія запускає рейси в Даламан з Києва і в Бодрум зі Львова.

Українцям наразі для в'їзду в Туреччину необхідно пред'явити одне із перерахованого нижче:

- негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

- експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду;

- документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду;

- документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців.