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Більше ніяких напівзаходів. Кулеба закликав світ зупинити Росію

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Київ, Понеділок 04 квітня 2022 21:51
Більше ніяких напівзаходів. Кулеба закликав світ зупинити Росію Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ зупинити Росію руйнівними санкціями. Глава МЗС додав, що напівзаходами Москву не зупинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

"На нашій зустрічі у Варшаві з (главою МЗС Британії - ред.) Ліз Трас скоординували подальший санкційний тиск на Росію і постачання зброї в Україну", - написав Кулеба.

За його словами, після бійні в Бучі Росію треба зупинити зараз же. Міністр закликав світову спільноту перестати використовувати напівзаходи, а ввести проти Москви руйнівні санкції.

"Санкції G7 і ЄС повинні бути руйнівними. Україна повинна отримати все необхідне озброєння", додав глава МЗС.

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Дмитро Кулеба Санкції Війна Росії проти України
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