Більше не в.о. Кабмін призначив Крука головою ДСНС

Уряд призначив голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ним став Сергій Крук.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на рішення Кабміну.

За рішенням уряду, Крука Сергія призначено головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У листопаді 2021 року його було призначено тимчасово виконувачем обов'язків голови ДСНС, після того як попереднього голову Держслужби Миколу Чечоткіна було звільнено з посади.

Що відомо про Сергія Крука

Народився 7 серпня 1977 року у Рівному. Закінчив у 1999-му Харківський інститут пожежної безпеки МВС України за спеціальністю пожежна безпека, кваліфікація - спеціаліст з пожежної безпеки.

У 2008-му закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство, кваліфікація - юрист.

В органах пожежної охорони Міністерства надзвичайних ситуацій та Держслужби надзвичайних ситуацій з вересня 1994 року. Тобто звідтоді як став курсантом Харківського інституту пожежної безпеки.

У 2014-му році очолив Головне управління Держслужби надзвичайних ситуацій у Рівненській області. 10 листопада 2021-го Кабмін призначив виконуючим обов'язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.