Усе більше європейських політиків задумуються про членство України в НАТО, - Клімкін

Глава МЗС впевнений в майбутньому України в НАТО

Европейские политики все больше начинают задумываться о путь интеграции Украины в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

По словам министра, сдвиг в настроениях политикума Европы относительно вступления Украины в НАТО он почувствовал на Мюнхенской конференции.

"Хотя есть много людей, которые хватаются за сердце при самой идее Украины в НАТО... На самом деле, очень постепенно, все больше европейских политиков начинают очень четко говорить: мы должны над этим думать. Я почувствовал это на Мюнхенской конференции. Вопрос "как" - вопрос дипломатии, а "что" - вопрос внешней политики. Для меня вопрос "что" в этом плане не стоит", - сообщил Климкин.

Он подчеркнул, что уверен в будущем Украины в НАТО.

"Я уверен, что наше будущее в НАТО. И когда мне говорят, не помешает ли НАТО Украине в будущем в чем-то, я говорю: "Помните, когда началась агрессия РФ, что было записано об ориентации Украины?" - добавил министр.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина к 2023 году подаст заявку на членство в Европейский союз и получит план действий относительно членства в НАТО.