Більше жодного кубометра. Литва підтвердила відмову від російського газу

Литва стала першою країною в Європейському союзі, яка повністю відмовилася від російського газу. Вільнюс більше не імпортуватиме з Росії жодного кубометра газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте.
"З сьогоднішнього дня і надалі Литва не буде споживати ані кубометра токсичного російського газу. Литва стала першою країною ЄС, яка відмовилася від імпорту російського газу", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку квітня литовська газотранспортна система працює без російського газу. Весь попит на газ задовольняється через термінал зрідженого природного газу в Клайпеді.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.