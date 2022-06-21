Все більше дітей страждають через агресію РФ: нові дані

Так, 19 червня в результаті обстрілу ворогом села Іванівка Ізюмського району Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни найбільше дітей постраждали в таких областях: Донецька – 302, Харківська – 174, Київська – 116, Чернігівська – 68, Луганська – 54, Херсонська – 52, Миколаївська – 48, Запорізька – 30, Сумська – 17.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні ОГП.

Крім того, там розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2052 навчальних заклади. З них 210 зруйновані повністю.