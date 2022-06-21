RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Все більше дітей страждають через агресію РФ: нові дані

Фото: діти, постраждалі від агресії РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної збройної агресії Росії в Україні постраждали 910 дітей. З них 323 дитини загинули і 587 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Так, 19 червня в результаті обстрілу ворогом села Іванівка Ізюмського району Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни найбільше дітей постраждали в таких областях: Донецька – 302, Харківська – 174, Київська – 116, Чернігівська – 68, Луганська – 54, Херсонська – 52, Миколаївська – 48, Запорізька – 30, Сумська – 17.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні ОГП.

Крім того, там розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2052 навчальних заклади. З них 210 зруйновані повністю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що четверо дітей з Чернігівської області залишилися без матері через вторгнення Росії в Україну. Двом старшим сестрам ледь вдалося вижити після того, як окупанти розстріляли будинок з танка, а потім з кулеметів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти війниВійна в Україні