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Все більше дітей страждають через агресію РФ: нові дані

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Київ, Вівторок 21 червня 2022 09:09
Все більше дітей страждають через агресію РФ: нові дані Фото: діти, постраждалі від агресії РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної збройної агресії Росії в Україні постраждали 910 дітей. З них 323 дитини загинули і 587 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Так, 19 червня в результаті обстрілу ворогом села Іванівка Ізюмського району Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни найбільше дітей постраждали в таких областях: Донецька – 302, Харківська – 174, Київська – 116, Чернігівська – 68, Луганська – 54, Херсонська – 52, Миколаївська – 48, Запорізька – 30, Сумська – 17.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні ОГП.

Крім того, там розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2052 навчальних заклади. З них 210 зруйновані повністю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що четверо дітей з Чернігівської області залишилися без матері через вторгнення Росії в Україну. Двом старшим сестрам ледь вдалося вижити після того, як окупанти розстріляли будинок з танка, а потім з кулеметів.

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