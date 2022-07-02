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Все більше дітей стають жертвами російської агресії: нові дані

Фото: діти, загиблі через російську агресію (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни в Україні постраждали вже 984 дитини. З них 344 загинули, ще 640 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

У п'ятницю, 1 липня, в результаті авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі міста Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик.

Також стало відомо, що через ракетний удар РФ по ТЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня постраждала 9-річна дитина.

Крім того, за добу зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілів Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня. Через ракетну атаку там загинула одна дитина, ще троє отримали травми. Стан двох дітей вкрай важкий.

В ОГП зазначили, що з початку повномасштабних бойових дій найбільше дітей постраждало в:

  • Донецької області - 340,
  • Харківській - 185,
  • Київській - 116,
  • Чернігівській - 68,
  • Луганській - 61,
  • Миколаївській - 53,
  • Херсонській - 52,
  • Запорізькій - 31,

У відомстві додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 навчальні заклади. З них 215 зруйновані повністю.

Нагадаємо, раніше психолог дав поради, як чинити дорослим, коли дитині дуже страшно і вона не розуміє слів.

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Діти війниАгресія РФ