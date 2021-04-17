Найбільше для Африки: адміністрація Байдена назвала імміграційні квоти для біженців

Президент США Джо Байден підписав указ, який визначає, скільки біженців можуть приїхати в Сполучені Штати в 2021 фінансовому році. Мова йде про період з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року.

У той же час в адміністрації Байдена стверджують, що ці квоти можуть ще змінити. Відомо, що Байден обіцяв 62,5 тисяч квот для біженців.

Ще 1 тисяча віз залишаться в резерві.

Згідно з документом, адміністрація Байдена розподілила кількість віз для біженців наступним чином:

Нагадаємо, що цієї весни переживають найбільший за останні 20 років міграційний сплеск. Він спостерігається на південно-західному кордоні.

Раніше правозахисники повідомляли, що пандемія коронавіруса призвела до погіршення ситуації з правами людини у світі.