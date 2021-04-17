Найбільше для Африки: адміністрація Байдена назвала імміграційні квоти для біженців

Президент США Джо Байден підписав указ, який визначає, скільки біженців можуть приїхати в Сполучені Штати в 2021 фінансовому році. Мова йде про період з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року.
Про це пише "Голос Америки".
Згідно з документом, адміністрація Байдена розподілила кількість віз для біженців наступним чином:
Ще 1 тисяча віз залишаться в резерві.
У той же час в адміністрації Байдена стверджують, що ці квоти можуть ще змінити. Відомо, що Байден обіцяв 62,5 тисяч квот для біженців.
Нагадаємо, що цієї весни переживають найбільший за останні 20 років міграційний сплеск. Він спостерігається на південно-західному кордоні.
Раніше правозахисники повідомляли, що пандемія коронавіруса призвела до погіршення ситуації з правами людини у світі.