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Більше 40% клієнтів АТ "Запоріжгаз" користуються Особистим кабінетом

Новини » Енергетика     31.10.2019 - 14:34
Більше 40% клієнтів АТ "Запоріжгаз" користуються Особистим кабінетом
Ілюстративне фото (УНІАН)

Для реєстрації потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму оплати за газ

Майже 154 тис. клієнтів АТ "Запоріжгаз" зареєстрували Особистий кабінет на сайті 104.ua. За 10 місяців поточного року користувачами сервісу стали 25 тис. домогосподарств. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Компанія постійно вдосконалює функціонал кабінету і додає канали онлайн-спілкування з клієнтами. Однією з останніх новинок клієнтських сервісів для споживачів газу є чат-бот "7104ua" в месенджері Viber і мобільний додаток "104 Mobile Light" для користувачів iPhone і "104 Бізнес онлайн" для комерційних споживачів газу.

"За допомогою Особистого кабінету в будь-який зручний час і зручного місця споживач може дізнатися вартість газу, передати показання лічильника, переглянути стан особового рахунку, роздрукувати квитанцію за спожитий газ, заплатити за газ онлайн, контролювати стан своїх розрахунків і споживання", – говорить начальник клієнтського сервісу АТ "Запоріжгаз" Олег Данилов

Сервіс доступний для використання не тільки в містах, але і у віддалених сільських районах області. Процедура реєстрації займає кілька хвилин. Потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму оплати за газ.

"Для того, щоб передати показання лічильника газу споживачам не потрібно навіть виходити з дому, достатньо зайти в свій Особистий кабінет і внести актуальні дані. Це значно економить час, адже клієнтам не доводиться стояти в чергах або спеціально їхати в Центр обслуговування клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Споживачі "Рівнегаз Збуту" заборгували понад 190 млн гривень Понад 230 тис. споживачів "Дніпропетровськгазу" користуються Особистим кабінетом
Новини України Запоріжжягаз
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