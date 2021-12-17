Більше 300 порушень за добу: бойовики влаштували масові навчання на Донбасі

У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 257 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 123 вибухи. Серед них 2 розриви та 121 вибух невизначеного походження.

За оцінкою ОБСЄ, більшість порушень, а саме 154, пов'язані з навчаннями з бойовою стрільбою, які влаштували бойовики на окупованих територіях. 45 з них відбулися в межах зони безпеки, з яких 35 відбулися на північы від н.п. Свободне і ще 10 - на північному заході від н.п.. Старопетровське.

ОБСЄ нагадує про порушення рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, яке забороняє проведення навчань з бойовою стрільбою в межах зони безпеки.

Ще 109 порушень режиму припинення вогню відбулися за межами зони безпеки: 38 з них зафіксовані в районі Виноградного, 37 - в районі н.п. Мануйлівка, 34 - біля Покровки.

Також у Донецькій області напруженою була ситуація в районі Широкиного.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 81 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 30 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень сталися в районі н. п. Круглик і Попасній.

"За оцінкою СММ, 40 порушень режиму припинення вогню, які спостерігачі чули на північ від Круглика, були навчаннями з бойовою стрільбою за межами зони безпеки", - уточнили в ОБСЄ.