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Понад 200 обстрілів і вибухів: ОБСЄ повідомила про порушення "тиші" на Донбасі

Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на Донбасі понад 200 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Найбільше обстрілів і вибухів прогриміли в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЕ за 28 липня.

У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала більше порушень - 149, в
тому числі 21 вибух невизначеного походження.

Найбільш неспокійною була ситуація в районі Гнутово і на ділянці розведення сил в районі Петровскго. У Грунтово спостерігачі зафіксували боєприпаси і вибух невизначеного походження. А в окупованому Петровському - боєприпаси.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 12 вибухів - 2 розриви боєприпасів і 10 вибухів невизначеного походження.

"Всі ці порушення сталися на північному сході і південному заході від ділянки розведення в районі н.п. Золоте", - йдеться в повідомленні.

У цьому районі помітили освітлювальні ракети, вибухи й боєприпаси. Також в районі Попасної та Золотого були чутні черги зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі готують нові позиції по всій лінії зіткнення. Вони встановлюють там мінно-вибухові загородження.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу відразу 7 українських воїнів отримали поранення.

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