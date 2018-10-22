Більше 10 підприємств ТКЕ Дніпропетровської області не можуть розпочати опалювальний сезон

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Для підприємств ТКЕ законом визначений єдиний постачальник природного газу - НАК "Нафтогаз України"

Опалювальний сезон 2018-2019 не зможуть почати відразу дванадцять виробників теплової енергії Дніпропетровської області. Ці компанії не мають підтвердженого обсягу природного газу на жовтень поточного року. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Дніпропетровськгаз".

Для підприємств ТКЕ законом визначений єдиний постачальник природного газу - НАК "Нафтогаз України". Без виділення споживачам номінацій НАК "Нафтогаз України" та їх підтвердження АТ "Укртрансгаз", компанія "Дніпропетровськгаз" не може здійснювати розподіл природного газу підприємствам ТКЕ.

"У Дніпропетровській області налічується понад 30 підприємств ТКЕ - це 150 котелень. Можна констатувати, що НАК "Нафтогаз України" своїми діями ставить під загрозу початок опалювального сезону 2018-2019, що змусить мерзнути у своїх оселях мільйонів жителів області", - говорить комерційний директор ПАТ "Дніпропетровськгаз" Віталій Косенко.

На початку жовтня ПАТ "Дніпропетровськгаз" звернулося до керівників органів влади та місцевого самоврядування з проханням вирішити питання з НАК "Нафтогаз України" про виділення номінацій на термінове підключення об'єктів ТКЕ до газопостачанню та початку опалювального сезону.

Крім того, НАК "Нафтогаз України" з 1 грудня 2018 року пролобіював і отримав право ініціювати та надавати відповідні доручення на відключення будь-яких підприємств ТКЕ через заборгованість за спожитий газ, навіть при температурі -30°С. Тому у випадку, якщо НАК "Нафтогаз України" надасть відповідне доручення на відключення котелень ТКЕ - це неминуче призведе до техногенної катастрофи і значного матеріального збитку, який може в рази перевищувати суму заборгованості.

Після одержання даного розпорядження про відключення теплової енергії від НАК "Нафтогаз України" ПАТ "Дніпропетровськгаз" зобов'язана негайно повідомити місцевій та обласній владі, а також в НКРЕКП, про відключення об'єкта ТКЕ. Якщо протягом двох наступних днів з моменту отримання даного розпорядження НАК "Нафтогаз України" не врегулює проблемні питання з підприємством ТКЕ і не скасує своє розпорядження про відключення, ПАТ "Дніпропетровськгаз" зобов'язане повідомити і почати процедуру відключення від газопостачання підприємства ТКЕ і припинити подачу природного газу.

У свою чергу, ПАТ "Дніпропетровськгаз" повністю готове до початку опалювального сезону і може здійснювати розподіл природного газу в зоні своєї ліцензійної діяльності після дотримання повної процедури підключення з боку підприємств ТКЕ.