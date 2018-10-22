Больше 10 предприятий ТКЭ в Днепропетровской области не могут начать отопительный сезон

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Для предприятий ТКЭ законом определен единственный поставщик природного газа - НАК "Нафтогаз Украины"

Отопительный сезон 2018-2019 не смогут начать сразу двенадцать производителей тепловой энергии Днепропетровской области. Эти компании не имеют подтвержденного объема природного газа на октябрь текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Днепропетровскгаз".

Для предприятий ТКЭ законом определен единственный поставщик природного газа - НАК "Нафтогаз Украины". Без выделения потребителям номинаций НАК "Нафтогаз Украины" и их подтверждения АО "Укртрансгаз", компания "Днепропетровскгаз" не может осуществлять распределение природного газа предприятиям ТКЭ.

"В Днепропетровской области насчитывается более 30 предприятий ТКЭ - это 150 котельных. Можно констатировать, что НАК "Нафтогаз Украины" своими действиями ставит под угрозу начало отопительного сезона 2018-2019, что заставит мерзнуть в своих домах миллионов жителей области", - говорит директор коммерческий ПАО "Днепропетровскгаз" Виталий Косенко.

В начале октября ПАО "Днепропетровскгаз" обратилось к руководителям органов власти и местному самоуправлению с просьбой решить вопрос с НАК "Нафтогаз Украины" о выделении номинаций на срочное подключение объектов ТКЭ к газоснабжению и началу отопительного сезона.

Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины" с 1 декабря 2018 года пролоббировал и получил право инициировать и предоставлять соответствующие поручения на отключение любых предприятий ТКЭ по причине задолженности за потребленный газ, даже при температуре -30°С. Поэтому в случае если НАК "Нафтогаз Украины" предоставит соответствующее поручение на отключение котельных ТКЭ - это неизбежно приведет к техногенной катастрофе и значительному материальному ущербу, который может в разы превышать сумму задолженности.

После получения данного распоряжения об отключении тепловой энергию от НАК "Нафтогаз Украины" ПАО "Днепропетровскгаз" обязано немедленно сообщить местным и областным властям, а также в НКРЭКУ, об отключении объекта ТКЭ. Если в течение двух следующих дней с момента получения данного распоряжения НАК "Нафтогаз Украины" не урегулирует проблемные вопросы с предприятием ТКЭ и не отменит свое распоряжение об отключении, ПАО "Днепропетровскгаз" обязано сообщить и начать процедуру отключения предприятия ТКЭ от газоснабжения и прекратить подачу природного газа.

В свою очередь, ПАО "Днепропетровскгаз" полностью готово к началу отопительного сезона и может осуществлять распределение природного газа в зоне своей лицензионной деятельности после соблюдения полной процедуры подключения со стороны предприятий ТКЭ.