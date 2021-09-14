"Велике будівництво" весною завершить надважливий для Херсона шляхопровід

На будівництво другого проїзду надважливого для Херсона шляхопроводу "ХБК - Таврійський" з держбюджету вже виділено 350 млн гривень. Завершення будівельних робіт за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" заплановано на весну наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.
Шляхопровід "ХБК - Таврійський" є знаковим для регіону довгобудом. Його будівництво розпочалося ще в 2012 році, після чого неодноразово зупинялося і тільки завдяки "Великому будівництву" Володимира Зеленського його зведення відновилося активними темпами.
Перший з'їзд першого пускового комплексу шляхопроводу було відкрито три тижні тому до Дня незалежності України. На його будівництво з держбюджету було виділено 300 млн гривень. На відкритті комплексу було встановлено рекорд України в категорії "Будівництво, розміри".
На проїзній частині об'єкта вже встановлені відбійники, обладнана зливова каналізація і підключено освітлення. Після повного завершення будівництва першої черги тут будуть відкриті також велодоріжки і пішохідні зони.
На спорудженні другого проїзду підрядник вже завершив роботи з бетонування і гідроізоляції ростверку Р1л, а також виконав відсипання котловану лівого проїзду з ущільненням.
Крім цього, на з'їзді №2 встановили тимчасове огородження довжиною 240 метрів, а на з'їзді №4 провели гідроізоляцію підпірних стін і зворотну підсипку підпірних стін.
Щодня в цілодобовому режимі роботи на будівельному майданчику ведуть понад 60 працівників підрядної організації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2021 році в рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні планується побудувати і відновити 245 мостів і штучних споруд. Зокрема, незабаром має розпочатися будівництво нового мосту через Дніпро в Кременчуці.