"Велике будівництво" весною завершить надважливий для Херсона шляхопровід

Шляхопровід "ХБК - Таврійський" є знаковим для регіону довгобудом. Його будівництво розпочалося ще в 2012 році, після чого неодноразово зупинялося і тільки завдяки "Великому будівництву" Володимира Зеленського його зведення відновилося активними темпами.

Перший з'їзд першого пускового комплексу шляхопроводу було відкрито три тижні тому до Дня незалежності України. На його будівництво з держбюджету було виділено 300 млн гривень. На відкритті комплексу було встановлено рекорд України в категорії "Будівництво, розміри".

На проїзній частині об'єкта вже встановлені відбійники, обладнана зливова каналізація і підключено освітлення. Після повного завершення будівництва першої черги тут будуть відкриті також велодоріжки і пішохідні зони.

На спорудженні другого проїзду підрядник вже завершив роботи з бетонування і гідроізоляції ростверку Р1л, а також виконав відсипання котловану лівого проїзду з ущільненням.

Крім цього, на з'їзді №2 встановили тимчасове огородження довжиною 240 метрів, а на з'їзді №4 провели гідроізоляцію підпірних стін і зворотну підсипку підпірних стін.

Щодня в цілодобовому режимі роботи на будівельному майданчику ведуть понад 60 працівників підрядної організації.