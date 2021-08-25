У Херсоні за програмою Зеленського відкрили перший з'їзд шляхопроводу "ХБК-Таврійський"

У День Незалежності у Херсоні відкрився перший з’їзд першого пускового комплексу шляхопроводу "ХБК - Таврійський". Добудова комплексу відбулася за програмою президента Володимира Зеленського " Велике будівництво ".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.

"На перший з’їзд першої черги шляхопроводу з державного бюджету було використано 300 млн гривень, на другий з’їзд першої черги вже отримані кошти в розмірі 350 млн гривень. До речі, його спорудження вже активно йде", - зазначається у повідомленні.

Під час відкриття об’єкту було встановлено рекорд України у категорії "Будівництво, розміри".

Нагороду від генерального директора Книги рекордів України отримали президент Володимир Зеленський, голова облдержадміністрації Сергій Козир та підрядна організація ПрАТ "Укратоменергобуд".

На честь 30-річчя Незалежності на кільці шляхопроводу висаджено тридцять саджанців.