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"Велике будівництво" забезпечило роботою понад 200 тис людей, - ОП

Автор: Наталія Гурковська

Програма президента "Велике будівництво" стала одним із механізмів подолання економічних наслідків коронакризи. Завдяки програмі було додатково створено сотні тисяч нових робочих місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Юлія Свириденко.

"Велике будівництво" забезпечило роботою понад 200 тис. працівників: робітників, проєктувальників, фахівців з реконструкції шкіл, садочків, лікарень та стадіонів", - розповіла вона.

Також значні зусилля були спрямовані на те, щоб компенсувати працівникам зменшення обсягів робіт: для близько 400 тис. осіб, яким скоротили робочий день, виплатили майже 3 млрд грн компенсацій - в середньому по 7,5 тис. грн.

"Запуск всеукраїнської програми підтримки підприємців, яка в народі отримала назву "8 тисяч" для підприємців, які втратили доходи, коли населені пункти перебували у червоній зоні - це понад 480 тис. ФОПів і працівників малих підприємств минулого року і 340 тис. - у 2021-му. Програма реалізовувалася разом з порталом "Дія", - зазначила Свириденко.

Майже 95 тис. безробітних пройшли курси в державній службі зайнятості, майже кожен знайшов нову роботу.

Добре показала себе програма допомоги малому й середньому бізнесу 5-7-9. Завдяки цій програмі можливістю отримати кредити під низькі відсотки скористалися понад 12,5 тис. підприємств сільського господарства, торгівлі, готельного і ресторанного бізнесу, а також промисловості.

"І ми впевнені, що ці компанії не тільки зберегли, але вже й створили робочі місця для майже 20 тис. нових працівників, - додала Свириденко.

Нагадаємо, координатор "Великого будівництва", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що за планом інфраструктурної програми президента за 2021 рік буде побудовано і відремонтовано 6 500 км доріг, 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів і 177 приймальних відділень в лікарнях.

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Велике будівництво