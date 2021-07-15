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Велика перемога: Європейський суд підтвердив обмеження для "Північного потоку-1"

Автор: Олександр Білоус

Європейський суд постановив, що трубопровід Opal повинен відповідати правилам енергетики ЄС. Ніяких винятків Nord Stream-1 бути не повинно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Рікарда Джозвяка в Twitter.

"Велика перемога Польщі, України, Литви, Латвії та Естонії проти Німеччини та Європейської комісії сьогодні", - написав він.

Газопровід OPAL потужністю 36 млрд кубометрів газу на рік був побудований в серпні 2011 року. Він пов'язав "Північний потік" з європейською ГТС. У грудні 2016 року Польща оскаржила в суді Євросоюзу рішення Єврокомісії про доступ російського "Газпрому" до газопроводу OPAL. До позову також приєдналися уряди Литви і Латвії, НАК "Нафтогаз України" і польський нафтогазовий оператор PGNiG.

Нагадаємо, раніше суд Європейського Союзу виніс рішення на користь Польщі та національної нафтогазової компанії PGNiG в суперечці про доступ російського "Газпрому" до гілки Nord Stream - газопроводу OPAL. Так, суд скасував рішення Європейської комісії, яка надала росіянам 100% доступ до цього газопроводу.

Як відомо, з 2013 року "Газпром" міг користуватися 50% потужностей Opal. У 2016 році компанія отримала дозвіл підключитися до 90% потужностей трубопроводу, що дозволило їй збільшити прокачування по Opal.

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Северный поток