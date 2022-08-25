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Більша частина захопленої Запорізької області залишилась без води та світла

Фото: більша частина захопленої Запорізької області залишилась без води та світла (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканці більшої частини тимчасово окупованої території Запорізької області залишилися без світла та води. При цьому в області вже місяць немає газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води", - сказав він

За словами мера, зв‘язок також майже заблоковано та вже місяць немає газу.

Оновлено 12.58. Без електрики та води 25 серпня залишився і Енергодар. За даними мера Дмитра Орлова, сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води.

"Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом", - додав він.

Крім того, за даними РИА Новости, знеструмлено і Херсон, а також деякі населені пункти області.

Як повідомлялось, через обстріли російських окупантів пошкоджено магістральний газогін. Через це довелося зупинити газопостачання Донецької та Луганської областей 23 травня.

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Запорожская область