Більша частина захопленої Запорізької області залишилась без води та світла

"Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води", - сказав він

За словами мера, зв‘язок також майже заблоковано та вже місяць немає газу.

Оновлено 12.58. Без електрики та води 25 серпня залишився і Енергодар. За даними мера Дмитра Орлова, сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води.

"Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом", - додав він.

Крім того, за даними РИА Новости, знеструмлено і Херсон, а також деякі населені пункти області.